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12:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области начинающий водитель сбил пешехода

В Волгоградской области начинающий водитель сбил пешехода.

Авария произошла вчера вечером, 15 декабря, в Жирновском районе Волгоградской области.

18-летний водитель «пятерки» ехал по улице 35 лет Победы, где не наметил 21-летнего пешехода и совершил наезд. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешехода доставили в больницу с травмами.

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