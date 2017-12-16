В Волгоградской области начинающий водитель сбил пешехода
В Волгоградской области начинающий водитель сбил пешехода.
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В Волгоградской области начинающий водитель сбил пешехода.
Авария произошла вчера вечером, 15 декабря, в Жирновском районе Волгоградской области.
18-летний водитель «пятерки» ехал по улице 35 лет Победы, где не наметил 21-летнего пешехода и совершил наезд. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пешехода доставили в больницу с травмами.