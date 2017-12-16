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14:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омске за ночь сгорело 4 автомобиля, автобус и погрузчик

Минувшая морозная ночь, 15 декабря, ознаменовалась большими проблемами для омских автолюбителей.

Всего за темное время суток в городе сгорело 4 легковых автомобиля. Все машины не подлежат восстановлению.

Более того, также за ночь было зафиксировано возгорание автобуса и автопогрузчика. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев причина пожара — сложные погодные условия. Во время такого холода прогрев авто выявляет всевозможные проблемы с проводкой и электроникой в автомобиле, поэтому число автопожаров зимой, как ни странно, увеличивается.

«Если потушить пожар все же не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь огонь может дойти до баков с топливом, которые имеют способность взрываться. Если автомобиль горит на стоянке или в гараже, и есть угроза для распространения пожара, то постарайтесь откатить подальше стоящие рядом автомобили», — рекомендуют в МЧС.

Также специалисты просят омичей ни в коем случае не использовать средства самостоятельного прогрева авто, в том числе паяльные лампы и обогреватели.

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