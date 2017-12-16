Под Казанью на Волге нашли вмерзших в лед мужчину и женщину

Под Казанью на Волге нашли вмерзших в лед мужчину и женщину

В Лаишевском районе около деревни Матюшино накануне днем нашли тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, которых нашли вмерзшими в лед на Волге, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.