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14:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью на Волге нашли вмерзших в лед мужчину и женщину

В Лаишевском районе около деревни Матюшино накануне днем нашли тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, которых нашли вмерзшими в лед на Волге, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным МЧС, мужчина уехал рыбачить 14 декабря и пропал. Накануне были начаты поиски.

 — Обнаружена перевернутая резиновая лодка и тело мужчины, вмерзшего в лед. В 13:30 было обнаружено вмерзшее в лед тело женщины. Водолазная группа провела работу по извлечению и доставке тел погибших на берег, — сообщили спасатели.

Тела были обнаружены на расстоянии 50 метров от берега, к моменту обнаружения они были мертвым около суток. Предварительно, они утонули.

Ведется расследование.

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