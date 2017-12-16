Под Казанью на Волге нашли вмерзших в лед мужчину и женщину
В Лаишевском районе около деревни Матюшино накануне днем нашли тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, которых нашли вмерзшими в лед на Волге, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Лаишевском районе около деревни Матюшино накануне днем нашли тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, которых нашли вмерзшими в лед на Волге, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным МЧС, мужчина уехал рыбачить 14 декабря и пропал. Накануне были начаты поиски.
— Обнаружена перевернутая резиновая лодка и тело мужчины, вмерзшего в лед. В 13:30 было обнаружено вмерзшее в лед тело женщины. Водолазная группа провела работу по извлечению и доставке тел погибших на берег, — сообщили спасатели.
Тела были обнаружены на расстоянии 50 метров от берега, к моменту обнаружения они были мертвым около суток. Предварительно, они утонули.
Ведется расследование.