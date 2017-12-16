Фигурант дела Михальченко убит в Петербурге
Петербургский предприниматель Илья Пичко, проходящий по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, найден мертвым.
Петербургский предприниматель Илья Пичко, проходящий по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, найден мертвым.
На ближайших заседаниях в суде он должен был давать показания о контрабанде алкоголя.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 декабря в лесном массиве у поселка Ильичево нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался 34-летний бизнесмен Илья Пичко, в настоящее время более известный как фигурант дела о контрабанде алкоголя в интересах Михальченко.
По предварительным данным, бизнесмен убит 8 декабря в
Последний раз Пичко был в Басманном суде на деле Михальченко 6 декабря. На заседании 11-го, как сообщили «Фонтанке» в
Следующее заседание — 18 декабря. Пичко признавал вину и готов был давать развернутые показания.