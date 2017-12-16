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14:15 (мск), источник: Фонтанка

Фигурант дела Михальченко убит в Петербурге

Петербургский предприниматель Илья Пичко, проходящий по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, найден мертвым.

На ближайших заседаниях в суде он должен был давать показания о контрабанде алкоголя.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 декабря в лесном массиве у поселка Ильичево нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался 34-летний бизнесмен Илья Пичко, в настоящее время более известный как фигурант дела о контрабанде алкоголя в интересах Михальченко.

По предварительным данным, бизнесмен убит 8 декабря в Санкт-Петербурге неким знакомым по фамилии Демин. Тело вывезено к Ильичево в тот же день, выброшено в канаву и присыпано ветками.

Последний раз Пичко был в Басманном суде на деле Михальченко 6 декабря. На заседании 11-го, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного, адвокат Роман Полухин заявил, что Пичко госпитализирован, но медицинских документов не предоставил.

Следующее заседание — 18 декабря. Пичко признавал вину и готов был давать развернутые показания.

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