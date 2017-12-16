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13:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани «Лада» застряла в сугробе и едва не перевернулась

ДТП произошло возле озера Комсомольское напротив дома № 26 по улице Солидарности.

(Казань, 16 декабря, «Татар-информ»). В Казани застряла в сугробе и едва не опрокинулась «Лада Калина», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло возле озера Комсомольское напротив дома № 26 по улице Солидарности.

На месте сотрудники ЗПСО № 2 на служебном автомобиле отбуксировали «Ладу». Водитель и легковушка остались целы.

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