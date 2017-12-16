Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
13:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове сгорел до тла временный храм Иконы Божией Матери

Вагончик неизвестные спалили до тла — сгорели иконы, книги и другие ценные вещи.

В Ростове сегодня произошел пожар во временном храме Иконы Божией Матери (Донская). Храм и Воскресная школа работали в парке Собино около двух лет.

Вагончик неизвестные спалили до тла — сгорели иконы, книги и другие ценные вещи. Жители соседних домов под утро заметили огонь и вызвали пожарных.

Сейчас уточняется вся информация о произошедшем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь