В Ростове сгорел до тла временный храм Иконы Божией Матери
Вагончик неизвестные спалили до тла — сгорели иконы, книги и другие ценные вещи.
Вагончик неизвестные спалили до тла — сгорели иконы, книги и другие ценные вещи.
В Ростове сегодня произошел пожар во временном храме Иконы Божией Матери (Донская). Храм и Воскресная школа работали в парке Собино около двух лет.
Вагончик неизвестные спалили до тла — сгорели иконы, книги и другие ценные вещи. Жители соседних домов под утро заметили огонь и вызвали пожарных.
Сейчас уточняется вся информация о произошедшем.