Под Красноярском на трассе М-53 два человека заживо сгорели в ДТП

На 760-м километре трассы М-53 в районе деревни Малый Кемчуг в результате столкновения автомобилей заживо сгорели два человека. Информацию подтвердили в ГИБДД по краю.

«Toyota Duet» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Toyota Corolla». Легковушку вынесло на обочину, машина сразу загорелась.