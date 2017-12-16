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13:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

Под Красноярском на трассе М-53 два человека заживо сгорели в ДТП

Водитель «Toyota Duet» выехал на встречную полосу и не справился с управлением.

На 760-м километре трассы М-53 в районе деревни Малый Кемчуг в результате столкновения автомобилей заживо сгорели два человека. Информацию подтвердили в ГИБДД по краю.

«Toyota Duet» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Toyota Corolla». Легковушку вынесло на обочину, машина сразу загорелась.

Известно, что в иномарке находились два человека, они погибли. Водитель и пассажиры Toyota Соrolla доставлены в больницу с разными травмами.

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