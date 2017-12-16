Под Петербургом полицейский погиб в ДТП с тремя жертвами
В Пушкинском районе Петербурга полицейский устроил ДТП, в котором погиб сам и убил двух человек. Как сообщает
В Пушкинском районе Петербурга полицейский устроил ДТП, в котором погиб сам и убил двух человек. Как сообщает
Все случилось в Пушкинском районе. На 85 километре Красносельского шоссе сотрудник полиции на своем автомобиле Audi врезался в припаркованную «Газель», которую от удара отбросило на стоявших рядом двоих рабочих — водителя и пассажира той самой машины.
В результате и полицейский, и рабочие погибли на месте. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.