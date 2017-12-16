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13:05 (мск), источник: "Российская газета"

Под Петербургом полицейский погиб в ДТП с тремя жертвами

В Пушкинском районе Петербурга полицейский устроил ДТП, в котором погиб сам и убил двух человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, трагедия произошла в половине первого ночи.

Все случилось в Пушкинском районе. На 85 километре Красносельского шоссе сотрудник полиции на своем автомобиле Audi врезался в припаркованную «Газель», которую от удара отбросило на стоявших рядом двоих рабочих — водителя и пассажира той самой машины.

В результате и полицейский, и рабочие погибли на месте. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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