МВД: В автобус № 21 в Волгограде из оружия не стреляли

Полицейские опровергли информацию о том, что неизвестные выстрелили из оружия в окно автобуса № 21 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, скорее всего, стекло было разбито камнем. «Версию выстрела исключили работавшие на месте происшествия эксперты-криминалисты». — подчеркнули в главке. Добавим, что в результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал. Полицейские проводят проверку.