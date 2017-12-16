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13:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

МВД: В автобус № 21 в Волгограде из оружия не стреляли

Полицейские проводят проверку.

Полицейские опровергли информацию о том, что неизвестные выстрелили из оружия в окно автобуса № 21 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, скорее всего, стекло было разбито камнем. «Версию выстрела исключили работавшие на месте происшествия эксперты-криминалисты». — подчеркнули в главке. Добавим, что в результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал. Полицейские проводят проверку.

Напомним, что инцидент произошел 15 декабря около 22:10, когда автобус проезжал около остановки «Газовая» в сторону Тракторозаводского рынка.

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