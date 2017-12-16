В Новосибирске пропал 17-летний парень
Дмитрий Козырев ушел из дома 14 декабря, с тех пор о нем ничего не известно.
Дмитрий Козырев ушел из дома 14 декабря, с тех пор о нем ничего не известно.
Добровольцы разыскивают юношу, пропавшего два дня назад в Новосибирске. 17-летний Дмитрий Козырев ушел из дома утром 14 декабря, и о том, где он сейчас находится, ничего не известно. Ориентировкой на пропавшего поделилось содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».
— 14 декабря Дмитрий Козырев ушел из дома по улице Серебренниковской 4/3, и с тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщает «ДоброСпас Новосибирск». — Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Также известно, что Дмитрий был одет в черную куртку с капюшоном с опушкой из рыжего меха, синие джинсы, серую рубашку и кроссовки. Всех, кому