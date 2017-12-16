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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пропал 17-летний парень

Дмитрий Козырев ушел из дома 14 декабря, с тех пор о нем ничего не известно.

Добровольцы разыскивают юношу, пропавшего два дня назад в Новосибирске. 17-летний Дмитрий Козырев ушел из дома утром 14 декабря, и о том, где он сейчас находится, ничего не известно. Ориентировкой на пропавшего поделилось содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

— 14 декабря Дмитрий Козырев ушел из дома по улице Серебренниковской 4/3, и с тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщает «ДоброСпас Новосибирск». — Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Также известно, что Дмитрий был одет в черную куртку с капюшоном с опушкой из рыжего меха, синие джинсы, серую рубашку и кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Козырева, волонтеры просят обращаться в полицию пор телефону 02 (020 с мобильного), либо в «ДоброСпас Новосибирск» по следующим номерам: 8−953−887−17−77, 8−909−534−92−34.

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