В Новосибирске пропал 17-летний парень

Добровольцы разыскивают юношу, пропавшего два дня назад в Новосибирске. 17-летний Дмитрий Козырев ушел из дома утром 14 декабря, и о том, где он сейчас находится, ничего не известно. Ориентировкой на пропавшего поделилось содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

— 14 декабря Дмитрий Козырев ушел из дома по улице Серебренниковской 4/3, и с тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщает «ДоброСпас Новосибирск». — Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые.