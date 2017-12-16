В Прикамье на неокрепшем льду погибли уже пять человек
Двоих провалившихся в ледяную воду удалось спасти.
Двоих провалившихся в ледяную воду удалось спасти.
В этом году в период ледостава в Пермском крае погибли пять человек. Среди них — двое детей.
«Утонуло пять человек в Кунгурском, Краснокамском районах, городе Перми в Орджоникидзевском районе. Среди утонувших — двое детей (в Нытвенском муниципальном районе в посёлке Новоильинский и в городе Добрянка). Еще два человека были спасены. Все происшествия связаны с выходом и выездом на неокрепший лед», — пояснили в
В ведомстве предупреждают, что выходить на неокрепший лёд — смертельно опасно.
«Не установившиеся морозы, обильные снегопады и оттепель — все это оказывает значительное влияние на структуру льда, — комментирует заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю Юрий Губин. — На озёрах, в заливах, других водоёмах нельзя забуривать по несколько лунок близко друг к другу, двигаться по льду рыбакам рекомендовано с интервалами и определенной дистанцией. Помните, что если даже человека удалось спасти из проруби, из промоины, велик риск летального исхода от переохлаждения».