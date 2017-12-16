В Прикамье на неокрепшем льду погибли уже пять человек

В этом году в период ледостава в Пермском крае погибли пять человек. Среди них — двое детей.

«Утонуло пять человек в Кунгурском, Краснокамском районах, городе Перми в Орджоникидзевском районе. Среди утонувших — двое детей (в Нытвенском муниципальном районе в посёлке Новоильинский и в городе Добрянка). Еще два человека были спасены. Все происшествия связаны с выходом и выездом на неокрепший лед», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве предупреждают, что выходить на неокрепший лёд — смертельно опасно.