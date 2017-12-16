За сутки две жительницы Омска напали с ножами на своих сожителей

В ходе совместного распития алкоголя со своей сожительницей он поссорился с ней, а затем получил удар ножом от нее в брюшную полость.

Аналогичный случай зафиксирован и у 36-летнего омича, проживающего в доме на улице 50 лет Профсоюзов. Ему спутница жизни нанесла два удара ножом, однако его жизни ничего не угрожает — пострадали лишь его предплечье и кожа на груди.