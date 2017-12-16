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14:42 (мск), источник: СуперОмск

За сутки две жительницы Омска напали с ножами на своих сожителей

Сразу двое мужчин едва не погибли в результате ссор со своими вторыми половинками — так, в больницу был доставлен житель дома на улице Молодогвардейской.

В ходе совместного распития алкоголя со своей сожительницей он поссорился с ней, а затем получил удар ножом от нее в брюшную полость.

Аналогичный случай зафиксирован и у 36-летнего омича, проживающего в доме на улице 50 лет Профсоюзов. Ему спутница жизни нанесла два удара ножом, однако его жизни ничего не угрожает — пострадали лишь его предплечье и кожа на груди.

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