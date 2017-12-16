Автоледи сбила ребенка и скрылась с места ДТП в Братском районе

Подростка сбили на проезжей части в селе Тангуй Братского района накануне, 15 декабря. Ребенок ехал на велосипеде по проезжей части одной из поселковых улиц, и был сбит иномаркой, двигавшейся во встречном направлении.

Водитель машины, впоследствии установленной как Toyota Filder, скрылся с места ДТП. В результате наезда школьник был доставлен в больницу с переломом ноги. Сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское» в течение нескольких часов установили и задержали нарушителя — 44-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В ходе поисковых мероприятий полицейские установили нарушителя. Точнее, нарушительницу. Ею оказалась местная жительница. По результатам медицинского освидетельствования у 44-летней женщины состояние алкогольного опьянения не установлено. В отношении автолюбительницы составлен протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оставление места ДТП). Проводится дальнейшая проверка», — сообщили в пресс-службе.