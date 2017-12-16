Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Москве простились с Леонидом Броневым
«Бедный утенок»: иностранцы о превосходстве Су-27 над F-16
Дефицит газа: Британия решилась покупать у РФ
СМИ: ДНР из-за поставок оружия Киеву хочет использовать партизан
Су-35С стремительно зашел к F22 с задней полусферы
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
Трамп, узнав о выдвижении Путина, «зарычал» через Twitter — СМИ
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автоледи сбила ребенка и скрылась с места ДТП в Братском районе

Полицейские задержали нарушительницу через несколько часов.

Подростка сбили на проезжей части в селе Тангуй Братского района накануне, 15 декабря. Ребенок ехал на велосипеде по проезжей части одной из поселковых улиц, и был сбит иномаркой, двигавшейся во встречном направлении.

Водитель машины, впоследствии установленной как Toyota Filder, скрылся с места ДТП. В результате наезда школьник был доставлен в больницу с переломом ноги. Сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское» в течение нескольких часов установили и задержали нарушителя — 44-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В ходе поисковых мероприятий полицейские установили нарушителя. Точнее, нарушительницу. Ею оказалась местная жительница. По результатам медицинского освидетельствования у 44-летней женщины состояние алкогольного опьянения не установлено. В отношении автолюбительницы составлен протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оставление места ДТП). Проводится дальнейшая проверка», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила. В связи с неблагоприятными погодными условиями, особенно в темное время суток будьте предельно внимательны и осторожны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на субботу, 16 декабря
Лучшие фотографии прошедшей недели представляет ИА IrkutskMedia
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Гоша Куценко рассказал об отношениях с дочками Актер, который недавно в третий раз стал отцом, признался, что не все члены семьи обрадовались ребенку.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь