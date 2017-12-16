На улице Космонавтов в Воронеже на переходе сбили мужчину и женщину
Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.
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Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.
В Воронеже 53-летний мужчина и 57-летняя женщина попали под колеса Daewoo на нерегулируемом переходном переходе, сообщили в
Авария произошла ранним утром 15 декабря на улице Космонавтов.
«В результате ДТП пешеходы, жители областного центра, получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.