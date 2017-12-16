В центре города произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль с ребенком

В центре Новосибирска на площади Ленина сегодня в субботу, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. По сообщению очевидцев в соцсети, в группе «Инцидент Новосибирск», маршрутное такси, выезжая с Вокзальной магистрали, не уступило дорогу легковому автомобилю.

— В результате столкновения машину развернуло. Удар пришелся в сторону, где сидел ребенок 5−7 лет: от испуга девочка выскочила из автомобиля, однако, не пострадала, — комментируют произошедшую аварию во «ВКонтакте».