В центре города произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль с ребенком
Маленькая девочка не пострадала, но от испуга выскочила из машины.
Маленькая девочка не пострадала, но от испуга выскочила из машины.
В центре Новосибирска на площади Ленина сегодня в субботу, 16 декабря, произошло
— В результате столкновения машину развернуло. Удар пришелся в сторону, где сидел ребенок 5−7 лет: от испуга девочка выскочила из автомобиля, однако, не пострадала, — комментируют произошедшую аварию во «ВКонтакте».
В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают еще об одной аварии. Она произошла в Ленинском районе, на улице 2-я Станционная: грузовик врезался в седан ГАЗ 31105. По словам очевидцев, столкновение произошло в результате несоблюдения дистанции, легковой автомобиль сбросил скорость перед пешеходным переходом, а следовавший за ним грузовик не успел вовремя затормозить. Пострадавших в этом ДТП, к счастью, нет.