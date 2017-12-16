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15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре города произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль с ребенком

Маленькая девочка не пострадала, но от испуга выскочила из машины.

В центре Новосибирска на площади Ленина сегодня в субботу, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. По сообщению очевидцев в соцсети, в группе «Инцидент Новосибирск», маршрутное такси, выезжая с Вокзальной магистрали, не уступило дорогу легковому автомобилю.

— В результате столкновения машину развернуло. Удар пришелся в сторону, где сидел ребенок 5−7 лет: от испуга девочка выскочила из автомобиля, однако, не пострадала, — комментируют произошедшую аварию во «ВКонтакте».

В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают еще об одной аварии. Она произошла в Ленинском районе, на улице 2-я Станционная: грузовик врезался в седан ГАЗ 31105. По словам очевидцев, столкновение произошло в результате несоблюдения дистанции, легковой автомобиль сбросил скорость перед пешеходным переходом, а следовавший за ним грузовик не успел вовремя затормозить. Пострадавших в этом ДТП, к счастью, нет.

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