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15:07 (мск), источник: Клопс.ru

В Светлогорске затопило тоннель под железнодорожной насыпью

Подтопление произошло из-за сброса озёрной воды в Зеленоградском районе.

В Светлогорске под железнодорожной насыпью на Майском проезде затопило туннель. Очевидцы прислали в редакцию Клопс.Ru видео с кадрами, на которых по проезду течёт настоящая речка.

Через туннель идёт дорога из Светлогорска-1 и посёлка Майского. Кроме автомобильной трассы, здесь ещё и пешеходный тротуар, по которому люди перемещаются из одной части города в другую. Из-за высокого уровня воды здесь сейчас ни проехать, ни пройти, сообщают горожане.

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В администрации Светлогорска сообщили, что подтопление произошло из-за сброса озёрной воды в Зеленоградском районе. Сейчас движение по затопленному туннелю, как автомобильное, так и пешее, временно приостановлено. Местные власти предпринимают меры для ликвидации ЧП.

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