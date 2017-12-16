В Светлогорске затопило тоннель под железнодорожной насыпью

В Светлогорске под железнодорожной насыпью на Майском проезде затопило туннель. Очевидцы прислали в редакцию Клопс.Ru видео с кадрами, на которых по проезду течёт настоящая речка.

Через туннель идёт дорога из Светлогорска-1 и посёлка Майского. Кроме автомобильной трассы, здесь ещё и пешеходный тротуар, по которому люди перемещаются из одной части города в другую. Из-за высокого уровня воды здесь сейчас ни проехать, ни пройти, сообщают горожане.

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