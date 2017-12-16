В Уфе ночной поджигатель машин попал на видео

Поджог был совершен в микрорайоне Сипайлово в ночь на 12 декабря. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек в куртке-пуховике с капюшоном подходит к подъезду многоэтажки и осматривается. Он выжидает около минуты, а затем подходит к ряду припаркованных машин. Через некоторое время капот белого Hyundai Solaris вспыхивает, а поджигатель убегает.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-48558367&id=456240063&hash=ddf0197cd504ee40&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Владелец сгоревшей машины разместил видео в соцсетях и предложил вознаграждение за опознание злоумышленника.