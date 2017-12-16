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14:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ночной поджигатель машин попал на видео

Камера видеонаблюдения засняла поджог машины в Уфе. Пострадавшие просят опознать преступника.

Поджог был совершен в микрорайоне Сипайлово в ночь на 12 декабря. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек в куртке-пуховике с капюшоном подходит к подъезду многоэтажки и осматривается. Он выжидает около минуты, а затем подходит к ряду припаркованных машин. Через некоторое время капот белого Hyundai Solaris вспыхивает, а поджигатель убегает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владелец сгоревшей машины разместил видео в соцсетях и предложил вознаграждение за опознание злоумышленника.

Напомним, в марте этого года ночные поджигатели также попали на видео. Тогда неизвестные спалили сразу три автомобиля.

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