В Уфе ночной поджигатель машин попал на видео
Камера видеонаблюдения засняла поджог машины в Уфе. Пострадавшие просят опознать преступника.
Камера видеонаблюдения засняла поджог машины в Уфе. Пострадавшие просят опознать преступника.
Поджог был совершен в микрорайоне Сипайлово в ночь на 12 декабря. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как молодой человек в
Владелец сгоревшей машины разместил видео в соцсетях и предложил вознаграждение за опознание злоумышленника.
Напомним, в марте этого года ночные поджигатели также попали на видео. Тогда неизвестные спалили сразу три автомобиля.