В Самаре одного подростка подозревают в ограблении другого

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя местная жительница, которая сообщила, что несколько часов назад ее сын стал жертвой преступления. После встречи со злоумышленником, несовершеннолетний лишился мобильного телефона.

В ходе опроса 14-летний подросток рассказал, что около 15:00 он проходил мимо одного из домов на пр. Ленина. В этот момент сотовый телефон находился в руках. Неожиданно к нему подбежал парень и вырвал гаджет из рук, после чего скрылся во дворах. По словам потерпевшего, нападавшему на вид было около 15 лет.

Сотрудники органов внутренних дел направили ориентировку с приметами разыскиваемого всем наружным службам полиции. Стражи правопорядка начали проверять на причастность к грабежу несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. Итоги проверки показали, что преступление мог совершить учащийся одной из самарских школ, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел за совершение мелких хищений.