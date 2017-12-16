Змея заползла в квартиру в Солигорске
Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей.
Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей.
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Змея заползла в квартиру в Солигорске. Видеосюжет о необычной гостье размещен на сайте Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей. Как выяснили специалисты, это маисовый полоз — неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке, которую часто содержат в домашних условиях любители экзотики. Хозяина находки не нашли, теперь для полоза готовят специальный террариум в контактном зоопарке.
Длина змеи около 85 см, она проходит адаптацию. МЧС напоминает, что в случае обнаружения змеи необходимо покинуть помещение, оповестить соседей и других членов семьи, позвонить по телефону 112 и ожидать специалистов.