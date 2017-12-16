Источник: БЕЛТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Змея заползла в квартиру в Солигорске. Видеосюжет о необычной гостье размещен на сайте Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

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Один из жильцов увидел пресмыкающееся возле умывальника и вызвал спасателей. Как выяснили специалисты, это маисовый полоз — неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке, которую часто содержат в домашних условиях любители экзотики. Хозяина находки не нашли, теперь для полоза готовят специальный террариум в контактном зоопарке.