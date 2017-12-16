Рецидивист хотел ограбить парализованную бабушку
Бдительный сосед, услышав шум в квартире, вызвал на адрес наряд полиции.
Бдительный сосед, услышав шум в квартире, вызвал на адрес наряд полиции.
Жильцы многоэтажного дома по улице Энгельса в Челябинске услышали странный шум подъезде и почувствовали неладное. Когда они заметили, что их дверные глазки заклеены, тут же позвонили в полицию. Наряд прибыл по адресу и, оказалось, что очень вовремя.
— Полицейские прибыли на место и обнаружили парализованную хозяйку квартиры и постороннего молодого человека, который обыскивал помещение, — рассказали в
При изучении личности задержанного выяснилось, что 39-летний рецидивист пытался обворовать 93-летнюю старушку. Полицейские и соседи помешали это ему сделать. Сейчас вор сидит в камере ИВС и ждет дальнейшего развития событий — то ли его отправят в камеру СИЗО, то ли он пойдет под подписку о невыезде.