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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Рецидивист хотел ограбить парализованную бабушку

Бдительный сосед, услышав шум в квартире, вызвал на адрес наряд полиции.

Жильцы многоэтажного дома по улице Энгельса в Челябинске услышали странный шум подъезде и почувствовали неладное. Когда они заметили, что их дверные глазки заклеены, тут же позвонили в полицию. Наряд прибыл по адресу и, оказалось, что очень вовремя.

— Полицейские прибыли на место и обнаружили парализованную хозяйку квартиры и постороннего молодого человека, который обыскивал помещение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Злоумышленник попытался скрыться через балкон, однако был задержан.

При изучении личности задержанного выяснилось, что 39-летний рецидивист пытался обворовать 93-летнюю старушку. Полицейские и соседи помешали это ему сделать. Сейчас вор сидит в камере ИВС и ждет дальнейшего развития событий — то ли его отправят в камеру СИЗО, то ли он пойдет под подписку о невыезде.

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