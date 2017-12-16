Рецидивист хотел ограбить парализованную бабушку

Жильцы многоэтажного дома по улице Энгельса в Челябинске услышали странный шум подъезде и почувствовали неладное. Когда они заметили, что их дверные глазки заклеены, тут же позвонили в полицию. Наряд прибыл по адресу и, оказалось, что очень вовремя.

— Полицейские прибыли на место и обнаружили парализованную хозяйку квартиры и постороннего молодого человека, который обыскивал помещение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Злоумышленник попытался скрыться через балкон, однако был задержан.