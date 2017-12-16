В Перми около 10 тысяч человек остались без тепла и горячей воды
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Без тепла и горячей воды остались 9,8 тысячи человек в Перми
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Без тепла и горячей воды остались 9,8 тысячи человек в Перми
«Для устранения дефекта на теплотрассе диаметром 600 миллиметров по адресу: город Пермь, Свердловский район, улица Гусарова, 24, произведено отключение теплоснабжения в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми. В зоне отключения теплоснабжения находятся 42 многоквартирных жилых дома с населением 9800 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них 1850 детей. В зону отключения попали одна школа и пять детских садов. Для ликвидации последствий на место происшествия направлены все экстренные службы.