Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до девяти человек
Пострадавшие доставлены «в центральную районную больницу города Кстово Нижегородской области».
Пострадавшие доставлены «в центральную районную больницу города Кстово Нижегородской области».
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области увеличилось до девяти человек. Об этом в субботу сообщили ТАСС в
«Число пострадавших увеличилось до девяти человек. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города Кстово Нижегородской области», — сказали в
По данным медиков, у людей травмы различной степени тяжести, прежде всего — это
Авария произошла рано утром 16 декабря на трассе «Москва — Уфа» в Кстовском районе. По предварительной информации, МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 43 пассажира. В результате водитель грузовика погиб. ДТП произошло в сложных погодных условиях — на территории региона идет сильный снег. Трасса была обработана противогололедными реагентами.
На месте происшествия работает