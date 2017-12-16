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16:53 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до девяти человек

Пострадавшие доставлены «в центральную районную больницу города Кстово Нижегородской области».

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области увеличилось до девяти человек. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Число пострадавших увеличилось до девяти человек. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города Кстово Нижегородской области», — сказали в пресс-службе.

По данным медиков, у людей травмы различной степени тяжести, прежде всего — это черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны.

Авария произошла рано утром 16 декабря на трассе «Москва — Уфа» в Кстовском районе. По предварительной информации, МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 43 пассажира. В результате водитель грузовика погиб. ДТП произошло в сложных погодных условиях — на территории региона идет сильный снег. Трасса была обработана противогололедными реагентами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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