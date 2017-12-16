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15:56 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе

Конструкция использовалась для буккроссинга — свободного обмена книгами.

В областном центре вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе между остановкой и мини-рынком. Об этом сообщил один из читателей паблика Клопс.Ru «Вконтакте».

Полка использовалась для так называемого буккроссинга. Любой желающий мог принести сюда свою книгу, оставить её, а взамен взять другую. На фото, которое очевидец прислал в редакцию, видно, что полку сорвали с места и сбросили на землю.

Ранее хулиганы разгромили остановки на проспекте Калинина и улице Черняховского. Калининградские чиновники предложили вычислять вандалов по видеозаписям в YouTube.

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