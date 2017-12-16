В Калининграде вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе
Конструкция использовалась для буккроссинга — свободного обмена книгами.
Конструкция использовалась для буккроссинга — свободного обмена книгами.
В областном центре вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе между остановкой и
Полка использовалась для так называемого буккроссинга. Любой желающий мог принести сюда свою книгу, оставить её, а взамен взять другую. На фото, которое очевидец прислал в редакцию, видно, что полку сорвали с места и сбросили на землю.
Ранее хулиганы разгромили остановки на проспекте Калинина и улице Черняховского. Калининградские чиновники предложили вычислять вандалов по видеозаписям в YouTube.