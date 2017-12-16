Калининградец ограбил магазин, закрылся от полицейских и устроил вечеринку
Его друзей подозревают в кражах.
Его друзей подозревают в кражах.
В Калининграде полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в ограблении магазина. Об этом сообщает
По данным полиции, молодой человек забрал с прилавка несколько бутылок с алкоголем и скрылся. Продавщица ему пыталась помешать, но налетчик ударил ее.
Сразу после грабежа злоумышленник вместе с друзьями закрылся в арендуемой квартире неподалеку от места преступления и устроил там вечеринку. Открывать дверь полицейским подозреваемый отказался. Тогда правоохранители нашли собственника жилища, который и открыл дверь.
Четверо молодых людей и женщина, находившиеся внутри, оказали сопротивление полицейским. «Под окном квартиры эксперты обнаружили и изъяли похищенные из магазина бутылки, которые злоумышленники выбросили. На стекле один из подозреваемых оставил следы пальцев рук. Сотрудница магазина опознала в задержанном своего обидчика», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении предполагаемого грабителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит 7 лет колонии.
Полицейские намерены дать правовую оценку друзьям арестованного. По данным полиции, ранее они воровали из того же магазина алкоголь. При этом девушка, утверждают в УМВД, выступала в роли так называемой «наводчицы» — она заходила в павильон и сообщала своим подельникам, когда остальные покупатели покидали торговую точку.