Калининградец ограбил магазин, закрылся от полицейских и устроил вечеринку

В Калининграде полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в ограблении магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, молодой человек забрал с прилавка несколько бутылок с алкоголем и скрылся. Продавщица ему пыталась помешать, но налетчик ударил ее.

Сразу после грабежа злоумышленник вместе с друзьями закрылся в арендуемой квартире неподалеку от места преступления и устроил там вечеринку. Открывать дверь полицейским подозреваемый отказался. Тогда правоохранители нашли собственника жилища, который и открыл дверь.

Четверо молодых людей и женщина, находившиеся внутри, оказали сопротивление полицейским. «Под окном квартиры эксперты обнаружили и изъяли похищенные из магазина бутылки, которые злоумышленники выбросили. На стекле один из подозреваемых оставил следы пальцев рук. Сотрудница магазина опознала в задержанном своего обидчика», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении предполагаемого грабителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит 7 лет колонии.