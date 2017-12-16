В 2018 году ожидаются мощные землетрясения: выстоят ли дома в Молдове
В случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других
В случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других
КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи.
Основной удар придется на густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) и Университета Монтаны, изучая землетрясения, пришли к выводу — в 2018 году случатся мощные землетрясения. Ученые предполагают, что усиление сейсмической активности произойдет
Директор Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш считает, что землетрясения могут произойти в любой момент.
«Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет», — заявил собеседник.
По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других
«По нашему мнению, это — хорошо, так как это — обычный, нормальный режим для Вранчи. Благодаря таким сравнительно небольшим толчкам очаг разряжается. Но, тем не менее, подземная энергия полностью не высвобождается, и стоит ждать более мощного землетрясения», — подчеркнул специалист.