Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Яна Рудковская в ультра-мини пришла на шоу Ивана Урганта
Виктория и Дэвид Бекхэм посетили рождественскую вечеринку
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
14События недели в фотографиях
16:14 (мск), источник: Sputnik.md

В 2018 году ожидаются мощные землетрясения: выстоят ли дома в Молдове

В случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других сейсмически-активных горных хребтов, есть периоды затишья и пики наибольшей активности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи.

Основной удар придется на густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) и Университета Монтаны, изучая землетрясения, пришли к выводу — в 2018 году случатся мощные землетрясения. Ученые предполагают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли, однако назвать точную причину такой взаимосвязи не могут. Специалисты заметили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.

Читайте также
Вранча никому не дает покоя: в Румынии снова произошло землетрясение

Директор Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш считает, что землетрясения могут произойти в любой момент.

«Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет», — заявил собеседник.

По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других сейсмически-активных горных хребтов, есть периоды затишья и пики наибольшей активности. В последние несколько лет сейсмический режим зоны Вранча активизировался: с определенной периодичностью происходят подземные толчки магнитудой до 6 баллов.

«По нашему мнению, это — хорошо, так как это — обычный, нормальный режим для Вранчи. Благодаря таким сравнительно небольшим толчкам очаг разряжается. Но, тем не менее, подземная энергия полностью не высвобождается, и стоит ждать более мощного землетрясения», — подчеркнул специалист.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В 2018 году ожидаются мощные землетрясения: выстоят ли дома в Молдове
Парламент решил: сколько будет стоить полис медстрахования в 2018 году
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь