В 2018 году ожидаются мощные землетрясения: выстоят ли дома в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи.

Основной удар придется на густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) и Университета Монтаны, изучая землетрясения, пришли к выводу — в 2018 году случатся мощные землетрясения. Ученые предполагают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли, однако назвать точную причину такой взаимосвязи не могут. Специалисты заметили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.

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Директор Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш считает, что землетрясения могут произойти в любой момент.

«Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет», — заявил собеседник.

По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других сейсмически-активных горных хребтов, есть периоды затишья и пики наибольшей активности. В последние несколько лет сейсмический режим зоны Вранча активизировался: с определенной периодичностью происходят подземные толчки магнитудой до 6 баллов.