Крупный пожар в частном секторе Амура попал на видео
Под утро частный дом тушили 27 пожарных на 6 машинах.
Под утро частный дом тушили 27 пожарных на 6 машинах.
О происшествии сегодня сообщили очевидцы в соцсетях. Вчера глубокой ночью на улице Нахимова в Амурском поселке загорелся частный дом. Пожар оказался серьезным. На снятых соседями кадрах видно бушующее пламя, которое высоко поднимается
На момент съемки видео там работали уже две пожарные машины и подъехала третья. Спасатели тушили огонь, находясь на крыше.
По данным регионального ГУ МЧС, в итоге потребовалось привлечь шесть пожарных машин и 27 сотрудников. Даже с такими внушительными силами справиться с огнем удалось только за два часа — к 6:54 утра.
Также выяснилось, что сейчас дом пустует, пострадавших не было.