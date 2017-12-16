Крупный пожар в частном секторе Амура попал на видео

О происшествии сегодня сообщили очевидцы в соцсетях. Вчера глубокой ночью на улице Нахимова в Амурском поселке загорелся частный дом. Пожар оказался серьезным. На снятых соседями кадрах видно бушующее пламя, которое высоко поднимается из-под крыши.

На момент съемки видео там работали уже две пожарные машины и подъехала третья. Спасатели тушили огонь, находясь на крыше.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456242798&hash=eff4750461d2dc77&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным регионального ГУ МЧС, в итоге потребовалось привлечь шесть пожарных машин и 27 сотрудников. Даже с такими внушительными силами справиться с огнем удалось только за два часа — к 6:54 утра.