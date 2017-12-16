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16:17 (мск), источник: Om1.ru

Крупный пожар в частном секторе Амура попал на видео

Под утро частный дом тушили 27 пожарных на 6 машинах.

О происшествии сегодня сообщили очевидцы в соцсетях. Вчера глубокой ночью на улице Нахимова в Амурском поселке загорелся частный дом. Пожар оказался серьезным. На снятых соседями кадрах видно бушующее пламя, которое высоко поднимается из-под крыши.

На момент съемки видео там работали уже две пожарные машины и подъехала третья. Спасатели тушили огонь, находясь на крыше.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным регионального ГУ МЧС, в итоге потребовалось привлечь шесть пожарных машин и 27 сотрудников. Даже с такими внушительными силами справиться с огнем удалось только за два часа — к 6:54 утра.

Также выяснилось, что сейчас дом пустует, пострадавших не было.

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