Теплоснабжение в Свердловском районе Перми восстановили

Специалисты Пермской сетевой компании восстановили теплоснабжение 40 домов в Свердловском районе Перми.

«С управляющими жилфондом организациями ведется работа по отладке тепловых режимов на жилых домах и учреждениях», — пояснили в пресс-службе компании.

Сварочные работы уже завершены. Сейчас идёт наполнение системы. На полный ввод участка тепломагистрали может понадобиться ещё около 2 часов.

Напомним, в 7 часов утра 16 декабря в микрорайоне Крхалева произошла авария. Для устранения аварии пришлось отключить отопление на участке. Без отопления остались 40 зданий. Специалисты, как и обещали с правились с работой за несколько часов.