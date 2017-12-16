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16:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Теплоснабжение в Свердловском районе Перми восстановили

Отладка системы займёт пару часов.

Специалисты Пермской сетевой компании восстановили теплоснабжение 40 домов в Свердловском районе Перми.

«С управляющими жилфондом организациями ведется работа по отладке тепловых режимов на жилых домах и учреждениях», — пояснили в пресс-службе компании.

Сварочные работы уже завершены. Сейчас идёт наполнение системы. На полный ввод участка тепломагистрали может понадобиться ещё около 2 часов.

Напомним, в 7 часов утра 16 декабря в микрорайоне Крхалева произошла авария. Для устранения аварии пришлось отключить отопление на участке. Без отопления остались 40 зданий. Специалисты, как и обещали с правились с работой за несколько часов.

«После проведения технических мероприятий и заполнения сети тепловая инспекция компании совместно с УК и ТСЖ будет отслеживать ситуацию на жилом фонде. Всем управляющим организациям будут выданы рекомендации по проверке и отладке внутридомовых систем отопления с целью обеспечения теплового комфорта жителей», — поясняют в «ПСК».

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