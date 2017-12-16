Теплоснабжение в Свердловском районе Перми восстановили
Отладка системы займёт пару часов.
Отладка системы займёт пару часов.
Специалисты Пермской сетевой компании восстановили теплоснабжение 40 домов в Свердловском районе Перми.
«С управляющими жилфондом организациями ведется работа по отладке тепловых режимов на жилых домах и учреждениях», — пояснили в
Сварочные работы уже завершены. Сейчас идёт наполнение системы. На полный ввод участка тепломагистрали может понадобиться ещё около 2 часов.
Напомним, в 7 часов утра 16 декабря в микрорайоне Крхалева произошла авария. Для устранения аварии пришлось отключить отопление на участке. Без отопления остались 40 зданий. Специалисты, как и обещали с правились с работой за несколько часов.
«После проведения технических мероприятий и заполнения сети тепловая инспекция компании совместно с УК и ТСЖ будет отслеживать ситуацию на жилом фонде. Всем управляющим организациям будут выданы рекомендации по проверке и отладке внутридомовых систем отопления с целью обеспечения теплового комфорта жителей», — поясняют в «ПСК».