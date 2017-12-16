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16:47 (мск), источник: Фонтанка

Подозреваемый в убийстве соучастника Михальченко арестован

В Петербурге взят под стражу предполагаемый убийца 34-летнего Ильи Пичко — фигуранта дела о контрабанде в пользу миллиардера Михальченко. Сборщик мебели Виктор Демин отправлен в СИЗО на два месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 16 декабря Октябрьский суд вынес постановление об аресте Демина.

«Мера пресечения избрана до 12 февраля 2018 года», — уточнили в пресс-службе.

Демин подозревается в том, что 8 декабря 2017 г. на Якорной улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга совершил убийство предпринимателя Ильи Пичко, подсудимого по уголовному делу о контрабанде алкоголя (ст. 200.2 УК РФ). Тело потерпевшего найдено 15 декабря у поселка Ильичево Выборгского района Ленинградской области.

Как пояснили «Фонтанке» в ГСУ СК Петербурга, Демину обвинение не предъявлено.

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