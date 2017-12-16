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17:24 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани у маршрутки вывалилась дверь во время посадки-высадки пассажиров


Сегодня в Сызрани на улице Ульяновской у пассажирской ГАЗели отвалилась дверь в салон, сообщает маленькая Сызрань.

Вероятнее всего, дверь вывалилась во время посадки-высадки пассажиров. Фотографию с места происшествия очевидцы прислали в группу Syzran_roads в соцсети ВКонтакте.

Пользователи соцсетей отметили, что Газели уже давно пора списывать: они старые и исчерпали свой ресурс.

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