В Сызрани у маршрутки вывалилась дверь во время посадки-высадки пассажиров
Сегодня в Сызрани на улице Ульяновской у пассажирской ГАЗели отвалилась дверь в салон, сообщает маленькая Сызрань.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сегодня в Сызрани на улице Ульяновской у пассажирской ГАЗели отвалилась дверь в салон, сообщает маленькая Сызрань.
Вероятнее всего, дверь вывалилась во время
Пользователи соцсетей отметили, что Газели уже давно пора списывать: они старые и исчерпали свой ресурс.