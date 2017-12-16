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17:07 (мск), источник: ТАСС

Самолет Москва — Волгоград из-за тумана приземлился в Астрахани

Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 17:45 мск.

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет Airbus А-320 компании «Аэрофлот», летевший из московского аэропорта Шереметьево в Волгоград, из-за тумана совершил посадку в Астрахани, сообщили ТАСС в администрации международного аэропорта Волгограда.

«Рейс SU-1758 компании “Аэрофлот”, который должен был прилететь из Москвы в Волгоград еще в 10:45 мск, из-за сильного тумана в городе на Волге ушел на запасной аэродром в Астрахань, где и совершил посадку. Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 17:45 мск», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что из-за неблагоприятных метеоусловий — сильного тумана — задерживается прилет в Волгоград трех рейсов — двух из Москвы компании «Аэрофлот» и одного из Минеральных Вод компании S7 Airlines. «Пока еще ни один из этих рейсов не взлетал с аэропортов отправления, поэтому также задерживается их обратный вылет из Волгограда в эти города», — уточнила представитель администрации авиаузла.

По ее словам, международный аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта горизонтальная видимость из- за тумана составляет 150 метров, вертикальная — 50 метров.

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