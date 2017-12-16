Самолет Москва — Волгоград из-за тумана приземлился в Астрахани
Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 17:45 мск.
Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 17:45 мск.
ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет Airbus А-320 компании «Аэрофлот», летевший из московского аэропорта Шереметьево в Волгоград,
«Рейс SU-1758 компании “Аэрофлот”, который должен был прилететь из Москвы в Волгоград еще в 10:45 мск,
Она уточнила, что
По ее словам, международный аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта горизонтальная видимость из- за тумана составляет 150 метров, вертикальная — 50 метров.