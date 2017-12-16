Самолет Москва — Волгоград из-за тумана приземлился в Астрахани

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет Airbus А-320 компании «Аэрофлот», летевший из московского аэропорта Шереметьево в Волгоград, из-за тумана совершил посадку в Астрахани, сообщили ТАСС в администрации международного аэропорта Волгограда.

«Рейс SU-1758 компании “Аэрофлот”, который должен был прилететь из Москвы в Волгоград еще в 10:45 мск, из-за сильного тумана в городе на Волге ушел на запасной аэродром в Астрахань, где и совершил посадку. Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 17:45 мск», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что из-за неблагоприятных метеоусловий — сильного тумана — задерживается прилет в Волгоград трех рейсов — двух из Москвы компании «Аэрофлот» и одного из Минеральных Вод компании S7 Airlines. «Пока еще ни один из этих рейсов не взлетал с аэропортов отправления, поэтому также задерживается их обратный вылет из Волгограда в эти города», — уточнила представитель администрации авиаузла.