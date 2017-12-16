В Петербурге арестовали сообщника мужчины, обвиняемого в подготовке теракта

По версии следствия, гражданин РФ Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному накануне Евгению Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Кобец задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (пособничество в приготовлении к террористическому акту).

«Мера пресечения Кобцу избрана до 14 февраля 2018 года с отбыванием в СИЗО-4 УФСИН Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице, где изготавливал взрывчатое вещество перекись ацетона. Во время избрания меры пресечения Ефимов пояснил суду, что изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский Собор.