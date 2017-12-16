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19:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге арестовали сообщника мужчины, обвиняемого в подготовке теракта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Выборгский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого пособника мужчины, который намеревался совершить теракт в Казанском соборе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По версии следствия, гражданин РФ Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному накануне Евгению Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Кобец задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (пособничество в приготовлении к террористическому акту).

«Мера пресечения Кобцу избрана до 14 февраля 2018 года с отбыванием в СИЗО-4 УФСИН Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице, где изготавливал взрывчатое вещество перекись ацетона. Во время избрания меры пресечения Ефимов пояснил суду, что изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский Собор.

УФСБ возбудило в отношении Ефимова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным ОПС, в настоящее время его действия квалифицированы также по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Дела Ефимова и Кобца объединены.

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