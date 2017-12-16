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21:50 (мск), источник: РБК

В Аргентине отправили в отставку главу ВМС после пропажи подлодки

Правительство Аргентины отправило в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Сруру после месяца поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает Telesur.

Источник: Reuters

Прошение о его отставке было отправлено министром обороны Оскаром Агуадом. Как отмечают СМИ, это решение было принято из-за того, что Срура не поделился с аргентинским президентом Маурисио Макри важной информацией о подлодке в первые часы после исчезновения субмарины.

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Аргентинская дизельная подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября, после того как вышла из порта Ушуая и направилась в Мар-дель-Плата. На ее борту были 44 человека. Последний раз она подавала сигнал в 432 км от Атлантического побережья Аргентины, а затем пропала. В поисковой операции принимают участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

В начале декабря представитель ВМС Аргентины Энрико Бальби заявил, что были установлены два места, где может находиться «Сан-Хуан». По его словам, это места в районе мыса Горн на глубине 950 и 700 м.

Министр обороны Оскар Агуад объявил 5 декабря, что весь экипаж «Сан-Хуана» погиб. Он отметил, что «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».

В Аргентине продолжаются поиски субмарины «Сан-Хуан»
Во время загрузки произошла ошибка.
3 декабря© Ньюстюб
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