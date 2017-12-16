В Аргентине отправили в отставку главу ВМС после пропажи подлодки
Правительство Аргентины отправило в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Сруру после месяца поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает Telesur.
Правительство Аргентины отправило в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Сруру после месяца поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает Telesur.
Прошение о его отставке было отправлено министром обороны Оскаром Агуадом. Как отмечают СМИ, это решение было принято
Аргентинская дизельная подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября, после того как вышла из порта Ушуая и направилась в
В начале декабря представитель ВМС Аргентины Энрико Бальби заявил, что были установлены два места, где может находиться «Сан-Хуан». По его словам, это места в районе мыса Горн на глубине 950 и 700 м.
Министр обороны Оскар Агуад объявил 5 декабря, что весь экипаж «Сан-Хуана» погиб. Он отметил, что «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».