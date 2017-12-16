В Петербурге эвакуировали торговый центр «Галерея»

Подобные эвакуации в данном ТРЦ проходят регулярно. Как сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург», на сей раз проверка вызвана неким бесхозным предметом.

Сообщение о нештатной ситуации в «Галерее» прозвучало по громкой связи в 19.30. Людей вывели на улицу, а в 19.40 к зданию подъехала спецмашина с надписью «Разминирование».