В Петербурге эвакуировали торговый центр «Галерея»
В Петербурге в очередной раз эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Галерея», расположенного рядом с Московским вокзалом.
В Петербурге в очередной раз эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Галерея», расположенного рядом с Московским вокзалом.
Подобные эвакуации в данном ТРЦ проходят регулярно. Как сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург», на сей раз проверка вызвана неким бесхозным предметом.
Сообщение о нештатной ситуации в «Галерее» прозвучало по громкой связи в 19.30. Людей вывели на улицу, а в 19.40 к зданию подъехала спецмашина с надписью «Разминирование».
Посетителей попросили отойти от входов на 10 метров, после чего была начата проверка. Полиция ситуацию пока не прокомментировала.