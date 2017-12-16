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21:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге эвакуировали торговый центр «Галерея»

В Петербурге в очередной раз эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Галерея», расположенного рядом с Московским вокзалом.

Подобные эвакуации в данном ТРЦ проходят регулярно. Как сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург», на сей раз проверка вызвана неким бесхозным предметом.

Сообщение о нештатной ситуации в «Галерее» прозвучало по громкой связи в 19.30. Людей вывели на улицу, а в 19.40 к зданию подъехала спецмашина с надписью «Разминирование».

Посетителей попросили отойти от входов на 10 метров, после чего была начата проверка. Полиция ситуацию пока не прокомментировала.

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