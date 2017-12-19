Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Особенность, ставшая причиной долгой жизни людей на Сардинии
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Невеста поведала, как ее подвели на «Давай поженимся» - СМИ
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
10В Вене прошли акции протеста
18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи в ДТП с автобусом пострадал 15-летний подросток

В минувший понедельник, 18 декабря, около 19:40 в Сочи на улице Горького случилось ДТП.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Skoda поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автобусу Hyundai County. После чего столкнулся с ним. Легковушку отбросило на припаркованный автомобиль Kia.

— В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир машины Skoda, который в момент аварии сидел на заднем сидении авто, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

На месте аварии было организовано реверсивное движение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в августе этого года на Ейском шоссе произошла массовая авария. За рулем одной из машин сидел 17-летний подросток. В результате ДТП пострадали пять человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Экзотические организмы спасли юную Землю от замерзания
На Урале столкнулся поезд с бензовозом: водитель погиб
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь