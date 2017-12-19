В Сочи в ДТП с автобусом пострадал 15-летний подросток

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Skoda поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автобусу Hyundai County. После чего столкнулся с ним. Легковушку отбросило на припаркованный автомобиль Kia.

— В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир машины Skoda, который в момент аварии сидел на заднем сидении авто, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

На месте аварии было организовано реверсивное движение. По данному факту проводится проверка.