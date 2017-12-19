В Сочи в ДТП с автобусом пострадал 15-летний подросток
В минувший понедельник, 18 декабря, около 19:40 в Сочи на улице Горького случилось ДТП.
В минувший понедельник, 18 декабря, около 19:40 в Сочи на улице Горького случилось ДТП.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Skoda поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автобусу Hyundai County. После чего столкнулся с ним. Легковушку отбросило на припаркованный автомобиль Kia.
— В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир машины Skoda, который в момент аварии сидел на заднем сидении авто, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.
На месте аварии было организовано реверсивное движение. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в августе этого года на Ейском шоссе произошла массовая авария. За рулем одной из машин сидел 17-летний подросток. В результате ДТП пострадали пять человек.