В Ростове женщина-водитель на «зебре» сбила 9-летнюю девочку

ЧП произошло в 12 часов 20 минут в Ростове на улице Казахской, в районе дома № 145 (мкр. Чкаловский).

Водитель на белом Hyundai Solaris двигалась от переулка Обского в сторону стадиона СКА.

По сообщению очевидцев, скорая помощь приехала быстро, девочку с серьезными травмами забрали в больницу. О ее состоянии пока ничего не известно.