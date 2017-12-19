В Самаре ограбили инкассатора
В Самарском районе Самары полиция разыскивает неизвестных, напавших на 21-летнего парня ночью с 18 на 19 декабря.
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В Самарском районе Самары полиция разыскивает неизвестных, напавших на 21-летнего парня ночью с 18 на 19 декабря.
По данным источника в правоохранительных органах, около 2:00 в районе Хлебной площади четверо неизвестных подошли к молодому человеку, пригрозили ему ножом и отобрали мобильный телефон.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Потерпевшим по нему проходит сотрудник инкассаторской компании.
Подозреваемых в деле пока нет.