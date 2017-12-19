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17:15 (мск), источник: Volga News

В Самаре ограбили инкассатора

В Самарском районе Самары полиция разыскивает неизвестных, напавших на 21-летнего парня ночью с 18 на 19 декабря.

По данным источника в правоохранительных органах, около 2:00 в районе Хлебной площади четверо неизвестных подошли к молодому человеку, пригрозили ему ножом и отобрали мобильный телефон.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Потерпевшим по нему проходит сотрудник инкассаторской компании.

Подозреваемых в деле пока нет.

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