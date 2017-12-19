Тысячи жителей Новокуйбышевска остались без отопления

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 19 декабря, из-за аварии на трубопроводе диаметров 250 миллиметров на улице Дзержинского 31 жилой дом с общим население более 3 тысяч человек остался без отопления. Пока дома питаются по резервной схеме.

— Все работы координируются с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Администрации г. о. Новокуйбышевск и МЧС России по Самарской области. Специалисты ТУТС г. Новокуйбышевск совместно с персоналом управляющих компаний ведут мониторинг температурного режима в помещениях клиентов, — сообщает «Т Плюс».