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16:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Тысячи жителей Новокуйбышевска остались без отопления

Тепло в дома начнет поступать не раньше восьми часов вечера.

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 19 декабря, из-за аварии на трубопроводе диаметров 250 миллиметров на улице Дзержинского 31 жилой дом с общим население более 3 тысяч человек остался без отопления. Пока дома питаются по резервной схеме.

— Все работы координируются с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Администрации г. о. Новокуйбышевск и МЧС России по Самарской области. Специалисты ТУТС г. Новокуйбышевск совместно с персоналом управляющих компаний ведут мониторинг температурного режима в помещениях клиентов, — сообщает «Т Плюс».

Ремонт на объекте завершится не раньше восьми часов вечера.

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