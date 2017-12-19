Тысячи жителей Новокуйбышевска остались без отопления
Тепло в дома начнет поступать не раньше восьми часов вечера.
Тепло в дома начнет поступать не раньше восьми часов вечера.
Сегодня, 19 декабря,
— Все работы координируются с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Администрации г. о. Новокуйбышевск и МЧС России по Самарской области. Специалисты ТУТС г. Новокуйбышевск совместно с персоналом управляющих компаний ведут мониторинг температурного режима в помещениях клиентов, — сообщает «Т Плюс».
Ремонт на объекте завершится не раньше восьми часов вечера.