Прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП с дорожными рабочими

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 29 июня. По версии следствия, пьяный 17-летний парень за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, четверо пострадали. Выяснилось, что за рулем внедорожника был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Преступления по этой статье наказываются лишением свободы от двух до семи лет. Адвокат юноши просил назначить подзащитному штраф, так как Семенов признал свою вину, а пострадавшие не имеют претензий. Однако дело вернули на доследование, а подозреваемого взяли под домашний арест.