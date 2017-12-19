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16:35 (мск), источник: РИА Крым

ДТП на трассе под Ялтой: пострадали ребенок и двое взрослых

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали три человека, среди них маленький ребенок, сообщили в пресс-службе крымского главка ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

По информации Госавтоинспекции, 29-летний водитель Nissan Sunny, двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, не выбрал безопасную скорость движения и в результате столкнулся с автомобилем KIA cee’d, который двигался впереди в попутном направлении и совершал разворот.

В результате аварии 4-летний пассажир автомобиля Nissan получил ушиб мягких тканей лица, еще один — 34-летний пассажир иномарки — получил ушиб правого предплечья и ссадины. У водителя этого же автомобиля медики диагностировали резаные раны головы.

Всего в минувшие сутки на автодорогах полуострова произошло 4 ДТП, в которых травмы получили 6 человек.

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