В Сочи цыганка по чужому паспорту пыталась пересечь границу

Источник: Комсомольская правда

Позже выяснилось, что паспорт был ее 43-летней родственницы. Задержанная рассказала, что путаница с документами возникла по пути из Белореченска в Сочи по известным только им причинам.

— Для пересечения российско-абхазской границы женщина схватила первый попавшийся паспорт и пришла в пункт пропуска, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время против цыганки возбуждено уголовное дело.