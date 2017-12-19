В Сочи цыганка по чужому паспорту пыталась пересечь границу
56-летнюю женщину задержали на пункте пропуска «Адлер». Она предъявила на паспортном контроле чужой российский документ.
56-летнюю женщину задержали на пункте пропуска «Адлер». Она предъявила на паспортном контроле чужой российский документ.
Позже выяснилось, что паспорт был ее 43-летней родственницы. Задержанная рассказала, что путаница с документами возникла по пути из Белореченска в Сочи по известным только им причинам.
— Для пересечения
В настоящее время против цыганки возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Краснодаре 15-летняя цыганка родила тройню. У девушки, несмотря на юный возраст, это были уже не первые роды. Здоровье детей и девушки в порядке, причин для беспокойства нет. Врачи объясняют это национальными особенностями.