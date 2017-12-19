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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи цыганка по чужому паспорту пыталась пересечь границу

56-летнюю женщину задержали на пункте пропуска «Адлер». Она предъявила на паспортном контроле чужой российский документ.

Источник: Комсомольская правда

Позже выяснилось, что паспорт был ее 43-летней родственницы. Задержанная рассказала, что путаница с документами возникла по пути из Белореченска в Сочи по известным только им причинам.

— Для пересечения российско-абхазской границы женщина схватила первый попавшийся паспорт и пришла в пункт пропуска, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время против цыганки возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Краснодаре 15-летняя цыганка родила тройню. У девушки, несмотря на юный возраст, это были уже не первые роды. Здоровье детей и девушки в порядке, причин для беспокойства нет. Врачи объясняют это национальными особенностями.

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