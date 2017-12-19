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16:27 (мск), источник: РБК

Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет

Верховный суд изменил приговор бывшему генералу МВД Денису Сугробову и его подчиненным. В апреле Сугробов получил 22 года строгого режима за создание преступного сообщества и множество эпизодов превышения полномочий.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд России смягчил приговор экс-главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову и его сослуживцам. Такое решение приняла коллегия ВС, сообщает ТАСС.

Решением суда ему был смягчен приговор с 22 до 12 лет заключения.

Сугробов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, в главке несколько лет действовало преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, массово провоцировали их на преступления. Гособвинение пришло к выводу, что мотива наживы в действиях офицеров не было: подсылая к своим жертвам провокаторов, сотрудники МВД добивались карьерного роста и наград.

Мосгорсуд в апреле приговорил Сугробова к 22 годам строгого режима, семеро его подчиненных получили от 17 до 20 лет строгого режима, а бизнесмен и агент оперативников Игорь Скакунов — четыре года. Все офицеры лишены званий. Заместитель Сугробова Борис Колесников в июне 2014 года погиб после допроса в СКР. Мосгорсуд также признал его виновным.

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ВС, как и ранее Мосгорсуд, слушал дело в закрытом режиме: оно имеет гриф «Совершенно секретно», поскольку часть его материалов содержит гостайну. В первой инстанции дело слушалось более года, работа над приговором заняла у судьи Елены Гученковой несколько месяцев. Одним из доводов защиты Сугробова и его сослуживцев было то, что Гученкова, по мнению адвокатов, нарушила принцип тайны совещательной комнаты. В приговор после оглашения были внесены правки. Другим доводом было то, что следователи и оперативники по делу Сугробова слишком широко трактовали понятие «провокация» и признали таковой нормальные оперативные мероприятия в отношении чиновников, рассказывал РБК адвокат Сугробова Эдуард Исецкий.

Дело в отношении сотрудников антикоррупционного главка МВД было возбуждено в феврале 2014 года после неудачной попытки офицеров взять в разработку заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игоря Демина. После этого в течение нескольких месяцев были арестованы более десятка офицеров ГУЭБиПК. Сугробов был снят с должности указом президента 21 февраля 2014 года и сначала проходил по делу свидетелем, однако в мае того же года был задержан и арестован.

По версии следствия, из-за действий полицейских 29 чиновников и бизнесменов необоснованно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество, а 18 из них длительное время содержались под стражей и под домашним арестом.

Операцией против Сугробова руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, который был тогда замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) спецслужбы. Скомпрометировать Феоктистова было целью Сугробова при разработке Демина, поскольку у них был личный конфликт, утверждалось в материалах дела. ​Феоктистов считается одним из самых влиятельных силовиков России; в последующие годы он курировал задержания губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера и Никиты Белых, миллиардера Дмитрия Михальченко, министра экономического развития Алексея Улюкаева, рассказывали источники РБК. ​Другой подоплекой дела могла быть борьба силовиков за контроль над бизнесом по обналичиванию, рассказывали в 2014 году собеседники РБК. ​

Впоследствии уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких сотрудников ГУЭБиПК. С 2013 года численность главка снизилась на треть — с 645 до 419 человек; четыре управления главка были расформированы, рассказали РБК в пресс-службе МВД. Сейчас ведомство фактически не осуществляет никаких самостоятельных оперативных мероприятий в области борьбы с коррупцией, утверждали источники РБК и адвокаты фигурантов дела Сугробова. ​​

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