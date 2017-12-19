В Калининграде вирус АЧС впервые выявлен у домашних свиней
В Калининградской области зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает
В Калининградской области зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает
Впервые вирус АЧС выявлен у домашних свиней.
Ранее в Калининградской области было подтверждено 17 случаев африканской чумы свиней.
«15 декабря в результате лабораторных исследований “Гвардейская ветлаборатория” в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в хозяйстве гражданина, проживающего в Калининграде, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сейчас в регионе в двух муниципалитетах действует карантин, принимается комплекс мер по ликвидации очагов АЧС и недопущению дальнейшего распространения заболевания. Однако ситуация остается напряженной.