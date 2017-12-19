В Калининграде вирус АЧС впервые выявлен у домашних свиней

«15 декабря в результате лабораторных исследований “Гвардейская ветлаборатория” в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в хозяйстве гражданина, проживающего в Калининграде, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сейчас в регионе в двух муниципалитетах действует карантин, принимается комплекс мер по ликвидации очагов АЧС и недопущению дальнейшего распространения заболевания. Однако ситуация остается напряженной.