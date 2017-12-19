Один из погибших при крушении Ан-2 в НАО был факелоносцем Олимпиады-2014

«Игорь Ледков был факелоносцем олимпийского огня Олимпиады-2014, бригадиром оленеводческой бригады колхоза поселка Красное. Он бежал здесь, в Ненецком округе», — сказал Шевелев.

Известно, что кроме Ледкова 1959 года рождения, в катастрофе погибли женщина 1987 года рождения и 4-летний ребенок. Его, по данным местных СМИ, родители отправили к родственникам в поселок Харута.