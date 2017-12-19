Один из погибших при крушении Ан-2 в НАО был факелоносцем Олимпиады-2014
МУРМАНСК, 19 дек — РИА Новости. Скончавшийся в больнице после крушения самолета Ан-2 в аэропорту
МУРМАНСК, 19 дек — РИА Новости. Скончавшийся в больнице после крушения самолета Ан-2 в аэропорту
«Игорь Ледков был факелоносцем олимпийского огня Олимпиады-2014, бригадиром оленеводческой бригады колхоза поселка Красное. Он бежал здесь, в Ненецком округе», — сказал Шевелев.
Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город