Факелоносец сочинской олимпиады погиб после авиакатастрофы в Нарьян-Маре

По предварительным данным, сразу после взлета самолет совершил жесткую посадку «в результате чего был разрушен», сообщает ТАСС.

На борту самолета находились 13 человек. В результате крушения два пассажира: женщина и ребенок погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице. Как сообщили в краевой администрации НАО, погибшего зовут Игорь Ледков. Мужчина был факелоносцем Олимпиады-2014 в Сочи.