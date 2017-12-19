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17:08 (мск), источник: Вести Сочи

Факелоносец сочинской олимпиады погиб после авиакатастрофы в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре потерпел крушение самолет АН-2.

По предварительным данным, сразу после взлета самолет совершил жесткую посадку «в результате чего был разрушен», сообщает ТАСС.

На борту самолета находились 13 человек. В результате крушения два пассажира: женщина и ребенок погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице. Как сообщили в краевой администрации НАО, погибшего зовут Игорь Ледков. Мужчина был факелоносцем Олимпиады-2014 в Сочи.

Расследованием ЧП займется комиссия Росавиации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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