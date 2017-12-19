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17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на Третьей продольной из-за гололеда столкнулось семь автомобилей

Крупное дорожно-транспортное происшествие в Ворошиловском районе Волгограда практически полностью остановило движение на Третьей продольной магистрали.

Как сообщает «КП-Волгоград», в районе моста через пойму Царицы столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе самосвал КамАЗ и грузовик с полуприцепом Scania.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы в социальных сетях говорят, что из-за аварии перекрыты все три полосы движения в направлении трассы Волгоград — Сызрань, а затор на улице Саши Филиппова, соединяющей Вторую и Третью продольные, растянулся практически на всем протяжении дороги, а количество автомобилей, попавших в массовую аварию, увеличилось до 25. Причиной аварии стал ледяной дождь, идущий в Волгограде с обеда вторника, 19 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что к месту аварии пытались пробиться сразу два экипажа ДПС — со стороны Ворошиловского района Волгограда и со стороны Дзержинского. Известно, что один из инспекторов пешком решил дойти до места аварии, оформить массовое ДТП и освободить магистраль, по которой через Волгоград идут транзитные грузовики.

Отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду распространил обращение к водителям с просьбой по возможности избежать поездок на личном транспорте по улицам Волгограда — пробки в городе, вызванные ледяным дождем, уже оцениваются в восемь из десяти возможных баллов. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь превратится в снег и мокрый снег. В среду, 20 декабря, в городе местами ожидаются гололедно-изморозевые явления. Такая погода сохранится в областном центре до четверга, а в пятницу обещают снег и небольшой мороз.

В администрации Волгограда заявили, что сейчас на дорогах города работает около 20 единиц спецтехники, в том числе автомобили, обрабатывающие магистрали не привычной пескосоляной смесью, а реагентом на основе бишофита. Предполагается, что в ночное время на улицы выйдут еще 35 спецмашин. Таким образом, с гололедом будут бороться 55 единиц техники. Особое внимание дорожники будут уделять сложным участкам дороги — подъемам и спускам, перекресткам, мостам и эстакадам.

КАК ПОГОДКА?

По данным Волгоградского ЦГМС, в среду, 20 декабря, в Волгограде ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Временами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью −1…−3С; днем около 0С.

В четверг, 21 декабря, ночью и утром снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег. Временами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью −1…−3С; днем 0…-2С.

В пятницу в Волгограде ожидается ночью небольшой снег, днем снег. Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью −2…−4С; днем −1…−3С.

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