В Волгограде на Третьей продольной из-за гололеда столкнулось семь автомобилей
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Как сообщает «КП-Волгоград», в районе моста через пойму Царицы столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе самосвал КамАЗ и грузовик с полуприцепом Scania.
Очевидцы в социальных сетях говорят, что
Отметим, что к месту аварии пытались пробиться сразу два экипажа ДПС — со стороны Ворошиловского района Волгограда и со стороны Дзержинского. Известно, что один из инспекторов пешком решил дойти до места аварии, оформить массовое ДТП и освободить магистраль, по которой через Волгоград идут транзитные грузовики.
Отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду распространил обращение к водителям с просьбой по возможности избежать поездок на личном транспорте по улицам Волгограда — пробки в городе, вызванные ледяным дождем, уже оцениваются в восемь из десяти возможных баллов. По прогнозам синоптиков, ледяной дождь превратится в снег и мокрый снег. В среду, 20 декабря, в городе местами ожидаются
В администрации Волгограда заявили, что сейчас на дорогах города работает около 20 единиц спецтехники, в том числе автомобили, обрабатывающие магистрали не привычной пескосоляной смесью, а реагентом на основе бишофита. Предполагается, что в ночное время на улицы выйдут еще 35 спецмашин. Таким образом, с гололедом будут бороться 55 единиц техники. Особое внимание дорожники будут уделять сложным участкам дороги — подъемам и спускам, перекресткам, мостам и эстакадам.
КАК ПОГОДКА?
По данным Волгоградского ЦГМС, в среду, 20 декабря, в Волгограде ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Временами туман,
В четверг, 21 декабря, ночью и утром снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег. Временами туман,
В пятницу в Волгограде ожидается ночью небольшой снег, днем снег. Ветер