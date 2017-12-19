Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Четыре рейса из Киева,
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Четыре рейса из Киева,
Сообщается, что задерживается два самолета из Киева, которые должны были прибыть в 07:10 и 16:15.
Причина опозданий — плохие погодные условия в Киеве, пояснили в «Белавиа».
«В Киеве плохая погода. Нас включили в задержки, поэтому самолет не прилетел», — сообщили там.
В районе 16 часов также должны были прибыть рейсы из Москвы и
Как уточнили в «Белавиа», самолеты из России опаздывают по причине ожидания транзитных пассажиров, которые направлялись из Киева.
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Во вторник в Киеве наблюдается сильный ветер и снегопад, который начался еще в понедельник. По всей украинской столице большие пробки, под тяжестью снега в городе падают деревья.