Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды

Источник: Sputnik.by

Сообщается, что задерживается два самолета из Киева, которые должны были прибыть в 07:10 и 16:15.

Причина опозданий — плохие погодные условия в Киеве, пояснили в «Белавиа».

«В Киеве плохая погода. Нас включили в задержки, поэтому самолет не прилетел», — сообщили там.

В районе 16 часов также должны были прибыть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как уточнили в «Белавиа», самолеты из России опаздывают по причине ожидания транзитных пассажиров, которые направлялись из Киева.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск Sputnik отметили, что белорусский аэропорт работает в штатном режиме.