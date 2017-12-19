Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Тимошенко: По Киеву ходят тысячи «зеленых человечков» в штатском
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Лесные пожары в Калифорнии
17:51 (мск), источник: Sputnik.by

Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Четыре рейса из Киева, Санкт-Петербурга и Москвы не прилетели во вторник в Национальный аэропорт из-за погодных условий, сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 71% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.by

Сообщается, что задерживается два самолета из Киева, которые должны были прибыть в 07:10 и 16:15.

Читайте также
Синоптики: ночью на среду — до -7°С

Причина опозданий — плохие погодные условия в Киеве, пояснили в «Белавиа».

«В Киеве плохая погода. Нас включили в задержки, поэтому самолет не прилетел», — сообщили там.

В районе 16 часов также должны были прибыть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как уточнили в «Белавиа», самолеты из России опаздывают по причине ожидания транзитных пассажиров, которые направлялись из Киева.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск Sputnik отметили, что белорусский аэропорт работает в штатном режиме.

Во вторник в Киеве наблюдается сильный ветер и снегопад, который начался еще в понедельник. По всей украинской столице большие пробки, под тяжестью снега в городе падают деревья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд над авторами Regnum начался в Минске
Биткоин против доллара: криптовалюты как угроза финансовым рынкам
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь