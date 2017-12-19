В Казани вынесли приговор 12 татарстанцам, сбывавшим наркотики в Москве

В зависимости от роли каждого их признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, сбыте наркотиков в крупном размере, приготовлении к сбыту наркотиков, легализации денег.

Суд установил, что один из подсудимых организовал преступную группу для сбыта «синтетики» в октябре 2012 года. Затем в ее деятельность он вовлек своего брата и еще 10 человек. Члены группировки фасовали наркотики по упаковкам и сбывали их в многолюдных местах Москвы, иногда на станциях метро.

В мае 2014 года в Казани полицейские задержали одного из участников группировки, выполнявшего функции наркокурьера. У него нашли 300 тыс. разовых доз «спайса», стоимость которых — 30 млн рублей. Всего в 2013 году члены группы совершили не менее 24 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Москвы и Татарстана. В ходе обысков у них изъяли свыше 3,5 кг наркотиков.