В Казани вынесли приговор 12 татарстанцам, сбывавшим наркотики в Москве
Верховный суд вынес приговор 12 участникам организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, сообщает
Верховный суд вынес приговор 12 участникам организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, сообщает
В зависимости от роли каждого их признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, сбыте наркотиков в крупном размере, приготовлении к сбыту наркотиков, легализации денег.
Суд установил, что один из подсудимых организовал преступную группу для сбыта «синтетики» в октябре 2012 года. Затем в ее деятельность он вовлек своего брата и еще 10 человек. Члены группировки фасовали наркотики по упаковкам и сбывали их в многолюдных местах Москвы, иногда на станциях метро.
В мае 2014 года в Казани полицейские задержали одного из участников группировки, выполнявшего функции наркокурьера. У него нашли 300 тыс. разовых доз «спайса», стоимость которых — 30 млн рублей. Всего в 2013 году члены группы совершили не менее 24 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Москвы и Татарстана. В ходе обысков у них изъяли свыше 3,5 кг наркотиков.
Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы: двоих- к 14 годам 2 месяцам и 24 годам с отбыванием в исправительной колонии особого режима; восьмерых — от 6 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режимов; двух женщин-соучастниц- к 7 годам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста и к 6,5 годам условно, с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.