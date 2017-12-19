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17:38 (мск), источник: Известия

Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замминистра культуры Пирумову

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.

Источник: РИА Новости

Инстанция подтвердила наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев, увеличив сумму штрафа до 1 млн рублей.

Кроме того, суд постановил, что наличие у Пирумова ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» более не является смягчающим обстоятельством, сообщает «Газета.ру».

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд приговорил экс-замминистра культуры к полутора годам колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако он был освобождtн из-под стражи в зале суда, так как ему зачли срок, проведенный в СИЗО.

Пирумов был ключевым фигурантом дела о хищении более 100 млн рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

В Москве вынесли приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову
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10 октября© Ньюстюб
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