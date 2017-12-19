Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замминистра культуры Пирумову

Источник: РИА Новости

Инстанция подтвердила наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев, увеличив сумму штрафа до 1 млн рублей.

Кроме того, суд постановил, что наличие у Пирумова ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» более не является смягчающим обстоятельством, сообщает «Газета.ру».

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд приговорил экс-замминистра культуры к полутора годам колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако он был освобождtн из-под стражи в зале суда, так как ему зачли срок, проведенный в СИЗО.