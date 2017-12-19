Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замминистра культуры Пирумову
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
Инстанция подтвердила наказание в виде лишения свободы сроком на один год и пять месяцев, увеличив сумму штрафа до 1 млн рублей.
Кроме того, суд постановил, что наличие у Пирумова ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» более не является смягчающим обстоятельством, сообщает «Газета.ру».
В октябре 2017 года Дорогомиловский суд приговорил
Пирумов был ключевым фигурантом дела о хищении более 100 млн рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.