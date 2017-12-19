Организатор финансовых пирамид не смог добиться условно-досрочного освобождения

В 2007 г. он с другими людьми создал в Тольятти ООО «ВолгаСтройКапитал», которое функционировало по принципу финансовой пирамиды и выплачивало вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников. Также в Самаре они создали финансовое предприятие ООО «Наш город», которое действовало по аналогичной схеме. За время работы пирамид Державин и другие организаторы похитили свыше 100 млн руб. у более чем 400 граждан.