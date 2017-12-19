В Самаре грузовик без водителя протаранил трамвай и две легковушки, пострадал человек

На Пензенской грузовик, неожиданно заживший своей жизнью, стал причиной серьезных рапзрушений. Водитель оставил большегруз на ручном тормозе на перекрестке с ул. Дачной и ушел по своим делам. Неожиданно грузовик покатился с горки, остановить его было некому.

Под колесами грузовика оказались две иномарки. Водитель Рено серьезно пострадал, ему понадобилась помощь врачей.

Самостоятельное путешествие грузовика закончилось столкновением с трамваем. Последний отделался незначительными повреждениями. К месту аварии поспешил и водитель грузовика, которому теперь придется возместить ущерб участникам ДТП.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они разбираются в причинах произошедшего.