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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре грузовик без водителя протаранил трамвай и две легковушки, пострадал человек

Большегруз сорвался с ручного тормоза и покатился с горки.

На Пензенской грузовик, неожиданно заживший своей жизнью, стал причиной серьезных рапзрушений. Водитель оставил большегруз на ручном тормозе на перекрестке с ул. Дачной и ушел по своим делам. Неожиданно грузовик покатился с горки, остановить его было некому.

Под колесами грузовика оказались две иномарки. Водитель Рено серьезно пострадал, ему понадобилась помощь врачей.

Самостоятельное путешествие грузовика закончилось столкновением с трамваем. Последний отделался незначительными повреждениями. К месту аварии поспешил и водитель грузовика, которому теперь придется возместить ущерб участникам ДТП.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они разбираются в причинах произошедшего.

Машины, попавшие под большегруз, пришлось увозить на эвакуаторе. Из-за аварии на улице Пензенской и на Дачной образовались пробки.

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